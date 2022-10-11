إقليم كردستان يمنع الفنان محمد رمضان من إحياء حفل غنائي

وقال حمه صالح في منشور على "الفيسبوك"، إنه "كان من المقرر أن يُقام لرمضان حفل كبير في 27 من شهر أيلول الجاري في أربيل".مبين أن "رمضان أكثر شخصية مثيرة للجدل داخل المجتمعات العربية وظهوره محل انتقاد المجتمعات، وهذا الشخص متهم بتعاطي المخدرات، والاعتداءات الجنسية، والمثلية الجنسية، وعشرات التهم الأخرى المماثلة".وأضاف أن "هذا الشخص في الوقت الذي تم فيه منعه من إحياء الحفلات الغنائية في بلده وقطر وسوريا وبغداد، كان من المقرر أن يُقيم حفلا كبيرا يوم 27 من هذا الشهر في اربيل وان يحضره جمهوره من تلك البلدان المذكورة وقد وصل سعر بطاقة الحضور إلى 500 دولار".