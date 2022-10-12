بعد الغاء حفل محمد رمضان في أربيل.. اللجنة المنظمة تعبر عن "استيائها"

وقال منظم الحفل في العراق عمار سلو في بيان جاء فيه، أن "الحفل كان من المقرر إقامته يوم ٢٧ أكتوبر الجاري بمدينة أربيل في كردستان العراق، خاصة عقب استلام التصاريح الرسمية الخاصة بإقامة الحفل".وأضاف، أن "الجهة المنظمة للحفل، أوضحت بأن هناك حملة ممنهجة عبر السوشيال ميديا ضد محمد رمضان، كونه أقوى ممثل على الساحة حبا للجمهور".وبين، أن "الحفل كان من المقرر إقامته يوم ٢٧ أكتوبر الجاري بمدينة أربيل، خاصة عقب استلامه التصاريح الرسمية الخاصة بإقامة الحفل".وأشار إلى أن "الشعب العراقي محب لكل الفنانين المصريين، وعلى رأسهم الفنان محمد رمضان، الذي يمتلك شعبية جماهيرية كبيرة في العراق على كافة المستويات العمرية".