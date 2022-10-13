أصالة لزوجها فائق حسن: لولاك ما رجعت لحالي (صور)

أكدت الفنانة السورية، أصالة نصري، أن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، استطاع أن يعيدها إلى نفسها، وذلك عقب تجربة انفصالها الأخيرة عن المخرج طارق العريان، والتي وصفتها سابقاً بـ "أصعب فترة في حياتها".









وكتبت أصالة. عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شكراً أصلاً هيي إلك.. لولاك ما رجعت لحالي ولا طورت فنّي.. أنا فيك زدت وأيامي صارت كلها حلوه.. الله يديمك لتدوم بعيني الدنيي".

يأتي ذلك بعد أن تفاعلت أصالة مع رد زوجها على تغريدة الفنان فيصل عبد الكريم عبر "تويتر"، والذي أشاد بشكل كبير بمجهود فائق حسن، بإدارة أعمال الفنانة السورية والنجم العراقي ماجد المهندس، وكتب: "كلمة حق.. في عالم إدارة أعمال الفنانين هناك مدراء أعمال في كفة وهذا الرجل (فائق حسن) في كفة أخرى وعالم آخر. ما نشاهده من نجاحات وانتشار لنجمين متألقين كبيرين بكل المعايير وبقيادة رجل واحد مثالا لن يتكرر في عالمنا العربي".من جانبه، وجه فائق حسن الشكر للفنان السعودي فيصل عبد الكريم، وكتب: "حبيبي شهادة اعتز فيها من صوت رائع"، لتؤكد الفنانة السورية أن الشكر والفضل له لمساعدتها في تطوير الفن الذي تقدمه، مشيرة إلى أن أيامها أصبحت أكثر جمالاً بعد الارتباط به.وكتبت أصالة. عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "شكراً أصلاً هيي إلك.. لولاك ما رجعت لحالي ولا طورت فنّي.. أنا فيك زدت وأيامي صارت كلها حلوه.. الله يديمك لتدوم بعيني الدنيي".

من جهة أخرى، فإن أصالة لم تغير فنها فقط، بل غیرت في شكلها، وقد صدمت الجمهور خلال الأيام الماضية، عقب انتشار صور ومقاطع فيديو لها، توضح التغير الكبير الذي طرأ على ملامحها بشكل ملفت.

وتساءل الكثير من متابعي أصالة ومحبيها، حول سبب تغير شكلها المفاجئ، لتخرج الفنانة السورية قبل أيام، وتطلب من متابعيها عدم طرح السؤال عليها لأنه أصبح يقودها للجنون.