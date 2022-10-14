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كارول سماحة:"لست ضد المساكنة وهذا ما قالته عن مايا دياب (فيديو)

فن وثقافة

2022-10-14 | 05:34
كارول سماحة:&quot;لست ضد المساكنة وهذا ما قالته عن مايا دياب (فيديو)
969 مشاهدة

لطالما تميزت شخصية كارول سماحة بالجرأة والقوة والصراحة وهو ما أثبتته في برنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم.

تم التطرق للعديد من المواضيع في اللقاء الذي امتد على نحو ساعة، وبدايةً كان السؤال حول نشاط الفنان السياسي، ان كانت تؤيد أو تعارض. أكدت كارول خلال اللقاء أن الفنان هو ملك الناس، وتفضل بأن يبقى بعيداً عن السياسة ولكن في حال أراد إبداء رأيه فليكن بطريقة ذكية تجمع ولا تفرق.

وكشفت كارول عن أنها ليست ضد المساكنة، وقالت: "لست ضد المساكنة إذا كانوا الشخصين بعيشوا نفس التفكير وعيلهم موافقة.. بس انه واحد يعيش مساكنة ببلد بالمخفي.. بالمجتمع العربي ما رح يكونوا مرتاحين. كل انسان يعيش باللي بليق على مجتمعه أو بحس انه قادر يعمله أمام الجميع".


أكدت كارول أنها متصالحة مع التقدم بالعمر، بل أيضاً تجد نفسها جميلة في كل مرحلة من مراحل حياتها.. ووجهت رسالة للمتنمرين قالت فيها "الله يشفيكم".


عن المطربة الموديل، قالت: "معظمهم هيك.. نحن رايحين على عصر سطحي. وأنا أوقات هيك، بتضايق من انه بدي آخد وقت كتير على شعري وكتير على شكلي.. بيستهلك مني طاقة بحس بتضيعلي من طاقتي لأطلع عالمسرح".

وصفت مايا دياب بالذكية والتي استعانت بنقاط القوة التي تملكها في الاستعراضات الفنية والبرامج التي قدمتها.


لا تربطها علاقة صداقة بشيرين، وفق ما تقول، وتتابع بأنها التقت بها مرة واحدة، ولكنها تتمنى لها أن تعود إلى جمهورها الذي يحبها، وتعافى من الأزمة التي تعيشها.

هذه التصريحات وغيرها شغلت اهتمام المتابعين وأظهرت عن جرأة وشفافية لدى كارول، إذ كشفت أن أغنية "يا غايب" التي قدمها فضل شاكر كانت لها، وقد حصلت على حقوقها من اليونان إذ أنها أغنية يونانية وكنت حاطاها بالألبوم الأول الي ألبوم "حلم" وكان الألبوم رح ينزل بعد شهر، وهو كما أخد حقوقها ونزلها سينغل".
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