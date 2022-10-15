الموت يغيب أحد أبطال سلسلة "هاري بوتر" الشهيرة

توفي الممثل الأسكتلندي، روبي كولترين، الذي لعب دور "هاغريد" في سلسلة أفلام "هاري بوتر" أمس الجمعة، عن 72 عاما.

وقالت وكيلة أعماله، بليندا رايت، إن "عائلة كولترين تشكر الفريق الطبي في مستشفى فورث فالي الملكي في لاربرت على رعايتهم لكولترين".



وتابعت أن كولترين "سيظل في ذاكرة الناس لعقود قادمة بصفته -هاغريد-".