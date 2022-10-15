بعد رمي صورها على الأرض.. دنيا بطمة تعلق (فيديو)

ويبدو أن محاولات الصلح مع أم ابنتيه باءت بالفشل، حيث ظهر منفعلاً ووثق لحظة رميه لصور الفنانة المغربية داخل علبة من الكارتون أغلقها ودفعها برجله، مكتفيا بالاحتفاظ بصور نجلتيه حلا وغزل.وسُمع صوته في الخلفية وهوه يردد كلمات أغنية "أكبر غلطة في حياتي"، ويصرخ معها ويقول: "حبيت واحدة واطية".وتابع: "اعتقد إلى هنا وصلت الرسالة شكرا وشكرا و شكرا بزاف، أعتقد هذه تبقى للذكرى، على الأقل أنا احترمت المكان وقمت بذلك في البيت وليس في الكباريه"، في تعليق منه على أن بطمة غنت الاغنية نفسها في احدى حفلاتها وسط تفاعل كبير من الحاضرين.وظهر بعدها في بث مباشر وهدد من يذكر اسم دنيا أو يفتح موضوعها بحذفه وحظره من قائمة أصدقائه على إنستغرام، وختم اللايف بأغنية أخرى تقول كلماتها "والله عمت عينها الفلوس، إلي عليه ملهوف يبيع الناس"، وظهر في المقطع وهو يرمي الأوراق النقدية على الارض.بدورها، نشرت بطمة مقطع من الشعر من ديوان "العصر العباسي" للإمام الشافعي، جاء فيه: "قالوا سَكَتَّ وَقَد خُوصِمتَ قُلتُ لَهُم إِنَّ الجَوابَ لِبابِ الشَرِّ مِفتاحُ وَالصَمتُ عَن جاهِلٍ أَو أَحمَقٍ شَرَفٌ، وَفيهِ أَيضاً لِصَونِ العِرضِ إِصلاحُ أَما تَرى الأُسدَ تُخشى وَهِيَ صامِتَةٌ، وَالكَلبُ يُخشى لَعَمري وَهوَ نَبّاحُ".