شقيق شيرين عبد الوهاب: ضبطتها وهي تتعاطى المخدرات مع حسام حبيب

وكشف محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين، كواليس احتجازها في مصحة للأمراض النفسية بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة، مؤكدًا أن موقفه القانوني "سليم".وأضاف شقيق شيرين، في تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي المصري عمرو أديب: "عصابة حسام حبيب وسارة الطباخ تسعى لتدمير شيرين، أختي الآن في طريق الضياع والانهيار، ولن أقبل بذلك".شقيق شيرين: "أختي مدمنة"وأردف قائلًا: "حسام حبيب عاد إلى شيرين الأسبوع الماضي، تصالحوا قضائيًا، وأعاد لها السيارة سبب النزاع، وتنازلت هي عن كل القضايا، ضحكوا عليها، ورجعوا لبعض باللقاءات اليومية دون زواج".وأشار شقيق شيرين إلى أنها "استأجرت شقة في منطقة التجمع بمدينة القاهرة الجديدة، وتتعاطى فيها المخدرات مع حسام حبيب"، مبيّنا أن لجنة من مستشفى الأمراض النفسية اصطحبها للعلاج، وهي تتعاطى المخدرات منذ فترة".وتعهد شقيق شيرين باستكمال علاجها مهما كلفه ذلك، قائلًا: "إذا اضطرني الأمر لبيع كل ممتلكاتي سأفعل ولن أترك شقيقتي إلا بعد الشفاء، وموقفي القانوني سليم، ولم أعتد عليها كما يصور البعض"، كاشفًا أن بنات شيرين يقيمون مع شقيقتها، رغم أنها (شيرين) طردتها من منزلها.