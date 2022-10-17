بعد صداقة طويلة.. جورج كلوني وجوليا روبرتس يكشفان سبب عدم ارتباطهما (فيديو)

وقال الممثلان كلوني وروبرتس في حوار لهما ببرنامج "Access Hollywood"، إن السبب في عدم وقوعهما في الحب هو ارتباط كل واحد منهما بشخص آخر بشكل دائم.وقال كلوني رداً على سؤال المحاورة حول انطباعه الأول عن جوليا روبرتس، قال إنها كانت تجعله يضحك باستمرار، فيما قالت روبرتس إنه كان شخصاً لطيفاً، ورزيناً.وأشارت بطلة فيلم "wonder" إلى أنها غير مضطرة لتبرير سبب عدم مواعدتها جورج كلوني، لكن هذا الأخير قال إنهما كانا دائما يلتقيان ويمرحان، لكن في الوقت نفسه كان كل واحد منهما في علاقة منفصلة مع شخص آخر، لذلك فإن ارتباطهما كان دائماً في إطار الصداقة لا غير.يشار إلى أنه على مدار 20 سنة، اجتمع الثنائي جورج كلوني وجوليا روبرتس في العديد من الأفلام السينمائية، التي حققت نجاحاً كبيراً في شباك التذاكر، مما جعل المخرجين يفضلون ربط اسميهما معاً في العمل نفسه لضمان نجاحه.ومن بين الأفلام التي جمعت روبرتس وكلوني نجد كلاً من "Ocean's Eleven" سنة 2001، و"Confessions of a Dangerous Mind" سنة 2002، و"Ocean's Twelve" سنة 2004، و"Money Monster" سنة 2016.