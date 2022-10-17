الخدمة العسكرية تغيب فرقة BTS حتى عام 2025

إذ أعلنت وكالة BigHit بأن أعضاء فرقة BTS سيلتحقون بالخدمة العسكرية الإلزامية بدءاً بأكبر أفرادها جين الذي يتم الثلاثين عاماً في ديسمبر المقبل.وكان جين قد قام بتأجيل خدمته لأطول فترة ممكنة ومن المتوقع أن يخدم في العسكرية لفترة كاملة أي أنه سيغيب عن الأنظار لنحو سنتين.وفي البيان الذي شاركته BigHit Music على Weverse عبّرت الوكالة عن فخرها بأعضاء الفرقة الذين سيلتحقون بالخدمة العسركية، وجاء في البيان بما معناه: "الوكالة فخورة بأن تعلن اليوم بأن أعضاء فرقة BTS يمضون قدماً في خططهم للالتحاق بالخدمة العسكرية. بعد الحفل الموسيقي الرائع لدعم عرض بوسان لاستضافة معرض إكسبو الدولي في العام 2030، وبينما ينطلق كل فرد منهم بمساعي فردية، انه الوقت المثالي ويتشرف أعضاء الفرقة بالالتحاق بالخدمة".ولفت البيان إلى أن الفرقة ومنذ انطلاقتها منذ نحو عشر سنوات وهي تحقق نجاحات على مستوى العالم، وتحطم الأرقام القياسية وحلّقت بموسيقى الكي بوب إلى أعلى المستويات.وأضاف البيان "سيبدأ جين الإجراءات بمجرد الانتهاء من طرح أغنيته المنفردة في نهاية أكتوبر. عندها سيتبع إجراءات التجنيد للحكومة الكورية. كما يخطط أعضاء آخرون في الفرقة لأداء خدمتهم العسكرية وفقاً لخططهم الفردية. وبالتالي كل من الشركة وBTS يتطلعون للعودة معاً مرة أخرى في العام 2025، أي بعد أن يُنهي أفراد الفرقة خدمتهم الإلزامية".عبّر الآرمي ورواد مواقع التواصل الاجتماعي عن احترامهم لخطوة BTS الذين سينشغلون في السنوات المقبلة بخدمة وطنهم، وعلق أحد المغردين مؤكداً بأنهم سينتظرون عودة الفرقة.وعلق آخر كاتباً "أحب أعضاء الفرقة السبعة للأبد، أنا فخور بكم جداً". وتابع في تغريدته الآرمي للأبد وBTS للأبد..