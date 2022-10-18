محمد الترك ينهار قبل ساعات من طلاقه رسمياً من دنيا بطمة (صورة)

ويبدو ان الترك لا يتقبل انفصاله عن بطمة وذلك قبل حصول الطلاق رسمياً وأخيرا استعان باللغة الهندية ليوصل رسالة وداع: "سأقول وداعاً لبعض الوقت، الكراهية سلاح الجاهل".ويتعرض المنتج البحريني للسخرية والانتقادات بسبب تصرفاته التي شبهها البعض بتصرفات الفنان كانيي ويست بعد انفصاله عن كيم كارداشيان فتارة يهاجمها وتارة يعتذر منها ويريد العودة اليها.