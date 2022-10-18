محمد رمضان يكشف عن الفنانة التي يريد العمل معها

وجاءت تصريحات محمد رمضان في مقابلة تلفزيونية على هامش حضوره وتكريمه في مهرجان "موركس دور" اللبناني.ورداً على سؤال حول المطربة اللبنانية التي يود أن يقدم معها ديو غنائي، أجاب محمد رمضان: "ديانا حداد هي اللبنانية الوحيدة التي أحب تقديم معها دويتو".وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من إخفاقات محمد رمضان، بعد إلغاء حفليه في الإسكندرية وسوريا، وانسحاب الفنان تامر عبد المنعم من مسلسل "العمدة".