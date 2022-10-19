رسائل دعم متواصلة من النجوم إلى شيرين عبد الوهاب (صور)

قلبي معاكي.. ربنا يقويكي ويكون معاكي في محنتك وان شاءلله قريب هترجعي وتفرحي جمهورك.. ربنا يحفظك ويحفظ بناتك من كل شر ويبعد عنك ولاد الحرام 🙏🙏❤️❤️ #شيرينhttps://t.co/FzZGbdffIG
— Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 17, 2022
قلبي معاكي.. ربنا يقويكي ويكون معاكي في محنتك وان شاءلله قريب هترجعي وتفرحي جمهورك.. ربنا يحفظك ويحفظ بناتك من كل شر ويبعد عنك ولاد الحرام 🙏🙏❤️❤️ #شيرينhttps://t.co/FzZGbdffIG
حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسه بيكي وعارفه انتي بتمري بايه اكتر من اي حد، ربنا يقومك بالسلامه عشان اللي مريتي به في السنين الاخيره مفيش بني ادم يقدر يستحمله، طيبه القلب ساعات بتبقي ابتلاء اكتر من انها نعمه... pic.twitter.com/SJuzu23BjS
— Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 17, 2022
حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسه بيكي وعارفه انتي بتمري بايه اكتر من اي حد، ربنا يقومك بالسلامه عشان اللي مريتي به في السنين الاخيره مفيش بني ادم يقدر يستحمله، طيبه القلب ساعات بتبقي ابتلاء اكتر من انها نعمه... pic.twitter.com/SJuzu23BjS
#شيرين_عبدالوهاب pic.twitter.com/snWjX2kN8S
— WAFAA ELKILANY (@ELKILANYWAFAA) October 17, 2022
#شيرين_عبدالوهاب pic.twitter.com/snWjX2kN8S
مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها #شيرين_عبدالوهاب
— Assala (@AssalaOfficial) October 17, 2022
مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها #شيرين_عبدالوهاب