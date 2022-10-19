رسائل دعم متواصلة من النجوم إلى شيرين عبد الوهاب (صور)

قلبي معاكي.. ربنا يقويكي ويكون معاكي في محنتك وان شاءلله قريب هترجعي وتفرحي جمهورك.. ربنا يحفظك ويحفظ بناتك من كل شر ويبعد عنك ولاد الحرام 🙏🙏❤️❤️ #شيرينhttps://t.co/FzZGbdffIG — Kinda Alloush (@KindaAlloush) October 17, 2022

حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسه بيكي وعارفه انتي بتمري بايه اكتر من اي حد، ربنا يقومك بالسلامه عشان اللي مريتي به في السنين الاخيره مفيش بني ادم يقدر يستحمله، طيبه القلب ساعات بتبقي ابتلاء اكتر من انها نعمه... pic.twitter.com/SJuzu23BjS — Somaya Elkhashab (@somayaelkhashab) October 17, 2022

مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها #شيرين_عبدالوهاب — Assala (@AssalaOfficial) October 17, 2022

الفنانة منة شلبي من الذين كان لهم رد فعل قوي تجاه ازمة شيرين حيث انها انفعلت على أحد المذيعين بعد سؤاله لها عن هذه الازمة حيت قالت: سيبوها في حالها.. سيبوا شيرين في حالها وفكروا انها انسانة ممكن يحصلَّها لحظة صعود وهبوط ميتهيأليش الفنان لازم يكون رسول هو رسول لفنه لكن له حياته الشخصية ومش من حق كل الناس تقعد تقول رأيها فيه.. شيرين اهم مطربة في الوطن العربي وحياة الانسان الشخصية وارد فيها الخطأ والصواب مينفعش الناس تجلد حد على اختياراته وحياته.

كندة علوشوواصل النجوم توجيه رسائل الدعم إلى شيرين عبد الوهاب في أزمتها الأخيرة، ونشرت أغنية لشيرين عبد الوهاب على حسابها بتويتر وقالت تعليقاً عليها: "قلبي معاكي.. ربنا يقويكي ويكون معاكي في محنتك وان شاء الله قريب هترجعي وتفرحي جمهورك.. ربنا يحفظك ويحفظ بناتك من كل شر ويبعد عنك ولاد الحرام".ونشرت أيضاً الفنانة سمية الخشاب صورة لها مع الفنانة شيرين عبد الوهاب على حسابها بتويتر، ووجهت إليها رسالة دعم قالت بها: "حبيبتي شيرين، ربنا يقويكي، حاسة بيكي وعارفة انتي بتمري اكتر من اي حد، ربنا يقومك بالسلامة عشان اللي مريتي به في السنين الأخيرة مفيش بني ادم يقدر يستحمله، طيبة القلب ساعات بتبقي ابتلاء اكتر من انها نعمة".ونفس الأمر فعلته الإعلامية وفاء الكيلاني، والتي نشرت تغريدة على حسابها بتويتر قالت بها: "كتار سنوا السكاكين والحكم صدر والضحية شيرين.. مين من مصلحته يهد شيرين كتار للأسف بعاد يمكن وجايز حتى قريبين، شيرين صوت وإحساس مصري عظيم، قيمة فنية عالية لبلدنا ولجمهورها الكبير في العالم العربي كله، مسئوليتنا نحافظ عليها ونرعاها بحب.. بلاش ارجوكم تصدروا أحكام.. الحقيقة معاها هي بس.. احضنوها بحبكم.. وراعوا بناتها بكلامكم.. وادعولها ربنا يرجعها لينا بألف سلامة".وأطلقت نقابة الموسيقيين برئاسة مصطفى كامل مبادرة لدعم شيرين عبد الوهاب، وقال كامل في مداخلة له مع برنامج "الحكاية" أنه تواصل مع عدد من الفنانين ومنهم أحمد سعد وأنغام، وطلبوا زيارة شيرين عبد الوهاب لدعمها، وكشف أنه تلقى طلب من أنغام من أجل دعم شيرين وزيارتها مع عدد من الفنانين من أجل مؤازرتها ورفع روحها المعنوية.وقال نقيب الموسيقيين إن نقابة الموسيقيين ستقدم الدعم المعنوي والفني والمادي لشيرين عبد الوهاب من أجل تجاوز أزماتها في الفترة الحالية، وتضامن المنتج نصر محروس معها أيضاً وقال إن شيرين عبد الوهاب هي ابنة كل بيت مصري ويعتبرها ابنته، مشيراً إلى أنه يتواصل مع أسرتها من أجل تقديم الدعم لها، وفي الوقت نفسه نشر الفنان توفيق عبد الحميد تدوينة لدعم شيرين قال بها: "شيرين عبدعايز اطمن عليها فى حد ممكن يساعدنى ويعرف هى فين عايز ازورها".نشوى مصطفى: يا وجع القلبتضامنت الفنانة نشوى مصطفى مع الفنانة شيرين عبد الوهاب، عقب أزمتها الأخيرة، وكتبت نشوى عبر حسابه على "فيسبوك" قائلة " ياعينى عليكى ياشيرين ياعينى عليكى يابنتى .. ايه اللي بيحصل لك ده .. ياوجع القلب ..ليه الفضايح".وكتبت اصالة على صفحتها الخاصة عبر موقع تويتر:"مؤلم جدّاً شوف زميله وصديقه عم تمرّ بهالمحنه الصّعبه وماعندي غير أدعي لها تطلع منها بطله متل عادتها ".