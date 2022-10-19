بسبب ريال مدريد.. فنان عالمي يخسر 800 ألف دولار

وفي التفاصيل راهن دريك على فوز برشلونة أمام ريال مدريد وهو الأمر الذي لم يحدث على أرض الواقع، إذ خسرت برشلونة أمام الريال بثلاثة أهداف مقابل هدف.ورغم أن دريك كان من الممكن أن يحصل على مبلغ 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.8 مليون دولار) في حال صحت توقعاته بفوز برشلونة، جاءت أهداف ريال مدريد الثلاثة لتجعله الخاسر ويدفع مبلغ 800 ألف بدلاً من أن يربح.وبالرغم من مرور قرابة ثلاث أيام على خسارة برشلونة مقابل ريال مدريد، إلا أن رواد السوشيال ميديا ما يزالون إلى الآن يتفاعلون مع هذه النتيجة، معتبرين أن الأمر يعود إلى لعنة دريك، حيث قام أحد الحسابات بتجميع صور دريك مع لاعبي العديد من الفرق ووضع بجانبها نتائج خسارة هذه الفرق.وبالرغم من مرور قرابة يومين على خسارة برشلونة مقابل ريال مدريد، إلا أن رواد السوشيال ميديا ما يزالون إلى الآن يتفاعلون مع هذه النتيجة، معتبرين أن الأمر يعود إلى لعنة دريك.