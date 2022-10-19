على خلفية سبه وقذفه لميريام فارس.. النيابة تستدعي فارس كرم

وكانت مواقع التواصل شهدت منذ آشهر شجارا بين ميريام فارس وفارس كرم، بسب حفلهما سويا في موسم جدة، فالمطرب الشهير رفض وضع صورتها على الملصق الدعائي للحفل بحجم أكبر من صورته، وتم إلغاء الحفل لاحقًا وتطور الحديث ليتخطى الخطوط الحمراء.وكشفت ميريام فارس عن استيائها من تصريحات فارس كرم، وذلك بعد إلغاء حفلهما المشترك في موسم جدة مؤخرًا وقالت في تصريحات لبرنامج The Insider بالعربي: "أنا سمعت اللي حكاه، وما فيني أرد على هذا المستوى، عندي فكرة عنه إنه إنسان محترم، وتفاجأت بالحكي اللي صار، والقصة كلها صورة كبيرة وصورة صغيرة عيب".وأضافت: "لم أتوقع ما قاله هذا الشخص، لأن فكرتي عنه كانت مختلفة، زعلت أكيدًا، وبالأمس سألت منظمي الحفل هل فارس يعرف أنني اخترته ليكون معي في الحفل من بين مجموعة الفنانين الذين عرضتوهم على، وردوا أنه عارف وحزنت أكثر، فبدلا من شكري يقول هذا الكلام، لن أرد على هذا المستوى".ورد فارس كرم على تصريحات ميريام فارس عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي Twitter قائلا: "بحب ذكرِك أيام ما كنتِ تغني بالأوتار وتركضي تتصوري معي آخر الليل.. والباقي بتعرفيه كتير منيح... صرتي بدك تدبريلي حفلات؟ فعلا اللي استحوا ماتوا..".