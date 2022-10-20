بعد غياب 4 سنوات.. ياسمين صبري تعود للسينما بفيلم أكشن كوميدي (فيديو)

وقالت صبري في مقابلة مع برنامج "تريندينج": "أعود للسينما بفيلم أكشن كوميدي، والتصوير في شهر نوفمبر المقبل، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور من الطفل إلى الجد".وتحدثت ياسمين خلال المقابلة عن ظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" وعجزها عن حل بعض الأسئلة قائلة: "أحب الظهور مع الإعلامية إسعاد يونس، لأنها من أهم الإعلاميين في العالم العربي، كما أنها تتميز بالحرص على الضيف وعدم إحراجه".غابت ياسمين صبري عن دراما رمضان 2022، وكان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية.أما على شاشة السينما فكان ظهورها الأخير من خلال فيلم "ليلة هنا وسرور" إنتاج 2018 بجانب النجم محمد إمام، ومن إخراج حسين المنباوي.