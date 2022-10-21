بعد استدعائه للتحقيق.. إخلاء سبيل فارس كرم

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن فارس كرم حذف من حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" التغريدة والهاشتاغ اللذين أساء بهما للفنانة ميريام فارس، وتعهد بعدم التعرض لها مجددًا.واندلعت أزمة مؤخرا بين ميريام وفارس كرم على خلفية انسحاب الأخير من حفل كان مقررا أن يحييه بمشاركة الأولى، بسبب حجم صورته على "البوستر" الدعائي للحفل الذي جاء بحجم أصغر من حجم صورة ميريام فارس، وهو ما اعتبره كرم إهانة له لتندلع بينهما حرب من التصريحات عبر مواقع التواصل.