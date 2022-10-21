حقيقة غناء نانسي عجرم مع شاكيرا ودوا ليبا في كأس العالم

لكن جيجي لمارا، مدير أعمال نانسي عجرم، أوضح حقيقة التريو المنتظر، ونفى في تصريحات صحافية كل ما تم تداوله في الأيام الأخيرة عن أغنية نانسي مع شاكيرا ودوا ليبا.وحتى اليوم، تم إطلاق 4 أغانٍ رسمية من توزيع "ريد وان" لمونديال قطر لكأس العالم 2022، هي: Hayya Hayya من غناء ترينيداد كاردونا، ودافيدو، وعائشة، وأغنية Light Up The Sky من غناء رحمة رياض وبلقيس، ونورة فتحي، ومنال ، وأغنية "أرحبو" من غناء أوزونا وجيمس، وتوجد منها نسخة عربية من غناء ناصر الكبيسي، وعايض، وحنين حسين.وكانت نانسي عجرم غنت من قبل مرتين لكأس العالم: المرة الأولى عام 2010، حينما شاركت في النسخة العربية من Waving Flag، التي حملت اسم "شجع بعلمك".أما المرة الثانية في 2014، فغنت "شجع حلمك" مع الشاب خالد.يذكر أن نانسي عجرم طرحت، خلال الشهر الجاري، أحدث أغانيها "على شانك"