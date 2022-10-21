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رحمة رياض تُزين شوارع نيويورك.. ما قصة تصدرها لوحة الإعلانات؟ (صورة)
فن وثقافة
2022-10-21 | 07:27
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,295 مشاهدة
رفعت صورة الفنانة العراقية رحمة رياض في الـ "تايمز سكوير" في مدينة نيويورك الأميركية، حيث تصدرت لوحة إعلانية، لتكون أول فنانة عراقية تظهر إعلاناتها بالميدان الشهير.
وأدت رحمة رياض دور سفيرة "EQUAL Arabia" لشهر أكتوبر/ تشرين الأول، وذلك بمحاولة لمنح الفنانات العربيات منصة لسماعها على المستويين الإقليمي والعالمي، ليروين قصصهن لجمهور بالملايين.
وتم عرض أغنية "أصعد الكمر" لرحمة رياض، كما ظهرت أيضاً على لوحة إعلانية في قلب نيويورك.
وكانت رحمة أطلقت مؤخراً "Light The Sky"، كإحدى الأغنيات الرسمية لكأس العالم لكرة القدم، وهي أغنية عبارة تريو شاركت فيها مع الفنانة اليمنية بلقيس والفنانة المغربية نورا فتحي، واللواتي لفتن الأنظار بغنائهن باللغة الإنجليزية الى جانب الدي جي العالمي red one.
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