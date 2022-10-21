فنانة مصرية تعلن تعرضها للتحرش من طبيب

وروت ثراء جبيل كواليس تعرضها للتحرش عام 2014، وقالت إنها كانت تجري بروفة لإحدى مسرحياتها في منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وتعرضت لوعكة صحية مع ارتفاع درجة حرارتها.وأضافت أن زملاءها نقلوها إلى مسشتفى الهرم، ودخلت غرفة الكشف ولم تكن هناك ممرضات في قسم الطوارئ، مضيفة: "هناك حدود لتوقيع الكشف الطبي على المريض في حالات آلام الصدر والحلق وارتفاع الحرارة".وأردفت قائلة: "الطبيب سامحه الله تجاوز هذه الحدود، وتحرش بيّ، ولم أقدر حينها على الإتيان بأي رد فعل، لكنني أخبرت زميلة فثارت على الطبيب وعنّفته وتدخل زملائي وتعرض للفضيحة داخل المستشفى والحبس بعدها، وضاع مستقبله".وأشارت ثراء جبيل إلى أن الطبيب حاول إنكار جريمته، مضيفة: "أنا مش هتبلى عليه، الأمر كان واضحاً، وكنت واعية لما يحدث معي لمدة 5 دقائق في غرفة الكشف، وشعرت حينها بالانتهاك والظلم والصدمة".