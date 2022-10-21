فنانة مصرية تهاجم شيرين عبد الوهاب

وقالت ميار الببلاوي، إن "الله لا يفضح العبد من أول ذنب، وهناك شيء اسمه الستر، ولا شيء في الدنيا يستحق خصام الأهل ومقاطعتهم".وأضافت أن هناك حالة تعاطف عامة مع شيرين عبدالوهاب في محنتها الأخيرة، لكنها لا تشعر بالتعاطف معها، ليس من أجل الاختلاف، وإنما لكثرة أزمات شيرين، وعدم تعلمها من أخطائها.وأردفت قائلة: "اسمحوا لي، أنا مش متعاطفة مع شيرين، حذرتها في فيديو سابق، وقلت لها إما تنكسري وترجعي إلى مربع الصفر وإما تقفي على رجلك وتواصلي نجاحك، ربنا لا يفضح العبد من أول مرة".وواصلت الببلاوي: "يا شيرين ربنا وهبك هدية، أمك وأشقائك، أهلك يا تهلك، وأولادك أهم ما لديك، لا أحد سيحبك مثل أخيك، وأنا أقول له أنت رجل ابن رجل، وتسلم البطن التي حملتك، لأنك وقفت بجانب أختك".وأشارت إلى أن شيرين طردت شقيقتها من منزلها بسبب طليقها حسام حبيب، فيما لجأت والدتها إلى ابنها لإنقاذها، مضيفة: "أهلك يخافون عليك، وجعك هو وجعهم، ولا أحد يستحق أن تدمر المرأة نفسها من أجله".ميار الببلاوي ليست الوحيدة التي دافعت عن أسرة شيرين، في مقابل انتقاد إعلاميين آخرين لها، حيث أيدت الفنانة المصرية مي كساب بشدة تصرف شقيق شيرين عبدالوهاب، بعدما أدخلها عنوة لمستشفى للعلاج من الإدمان، حسبما زعم.وكانت أسرة شيرين عبدالوهاب قد أصدرت بيانًا طلبت فيه من الصحفيين والإعلاميين عدم نشر أي أخبار أو تصريحات بشأن أزمة الفنانة، التزاما بقرار النيابة العامة المصرية، موجهة الشكر لهم على دعمهم لها.