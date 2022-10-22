مشادات وتشابك بالأيدي توقف حفل الفنان حسام الرسام في الكويت (فيديو)

السومرية نيوز – فن

أوقفت وزارة الإعلام بدولة الكويت، حفل الفنان العراقي حسام الرسام، بعد اندلاع مشادات وتشابك بالأيدي بين الحاضرين خارج القاعة التي أقيم بها الحفل لعدم تمكنهم من الدخول.







وخلال الحفل فاجأ حسام الرسام جمهوره من الحاضرين، باعتذاره عن عدم استكمال حفله الغنائي، لأسباب وصفها بـ"الخارجة عن إرادته".



فيما تداولت حسابات على مواقع "تويتر"، عدة فيديوهات أظهرت تدافعا وشجارا وحالة من الفوضى بين الحاضرين الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة التي شهدت الحفل. وذكر حساب "المجلس" المحلي على موقع "تويتر"، أن "قرار وزارة الإعلام بإيقاف الحفل وإلغائه جاء بسبب "فوضى التنظيم والتدافع خارج القاعة مما دعا المسؤولين في الوزارة إلى وقف الحفل".وخلال الحفل فاجأ حسام الرسام جمهوره من الحاضرين، باعتذاره عن عدم استكمال حفله الغنائي، لأسباب وصفها بـ"الخارجة عن إرادته".فيما تداولت حسابات على مواقع "تويتر"، عدة فيديوهات أظهرت تدافعا وشجارا وحالة من الفوضى بين الحاضرين الذين لم يتمكنوا من دخول القاعة التي شهدت الحفل.

فيديو/ تشابك بالأيادي في حفلة حسام الرسام بسبب التدافع مما تسبب بإيقاف الحفلة بناء على قرار المسؤولين في وزارة الإعلام. pic.twitter.com/kQkSoALLVy — شرطة المشاهير👮‍♂️ (@ShrttAlmshahyr) October 21, 2022



وشهد الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة حضوراً جماهيرياً كثيفاً، منهم من استطاع الدخول، ومنهم من وقف خارج الفندق محاولاً الدخول بشتى الطرق، فيما شهد محيط الحفل تواجدا أمنيا كثيفا.



فيما ذكرت تقارير إخبارية محلية، تفاصيل أوضحت فيها أنه "بعدما بدأ الحفل، وعند الأغنية الرابعة قدم حسام الرسام اعتذاره للجمهور قائلاً: "لا أستطيع استكمال الحفل لأسباب خارجة عن إرادتي ومضطر الآن انسحب".



وأشارت التقارير، إلى أن "انسحاب الفنان العراقي من الحفل، أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، خاصة بعدما لاحظ الحاضرون إقفال بابها من قبل المنظمين". وشهد الحفل الذي أقيم مساء أمس الجمعة حضوراً جماهيرياً كثيفاً، منهم من استطاع الدخول، ومنهم من وقف خارج الفندق محاولاً الدخول بشتى الطرق، فيما شهد محيط الحفل تواجدا أمنيا كثيفا.فيما ذكرت تقارير إخبارية محلية، تفاصيل أوضحت فيها أنه "بعدما بدأ الحفل، وعند الأغنية الرابعة قدم حسام الرسام اعتذاره للجمهور قائلاً: "لا أستطيع استكمال الحفل لأسباب خارجة عن إرادتي ومضطر الآن انسحب".وأشارت التقارير، إلى أن "انسحاب الفنان العراقي من الحفل، أدى إلى حالة من الهرج والمرج داخل القاعة، خاصة بعدما لاحظ الحاضرون إقفال بابها من قبل المنظمين".