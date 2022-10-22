مشادات وتشابك بالأيدي توقف حفل الفنان حسام الرسام في الكويت (فيديو)

فيديو/ تشابك بالأيادي في حفلة حسام الرسام بسبب التدافع مما تسبب بإيقاف الحفلة بناء على قرار المسؤولين في وزارة الإعلام. pic.twitter.com/kQkSoALLVy
— شرطة المشاهير👮♂️ (@ShrttAlmshahyr) October 21, 2022
فيديو/ تشابك بالأيادي في حفلة حسام الرسام بسبب التدافع مما تسبب بإيقاف الحفلة بناء على قرار المسؤولين في وزارة الإعلام. pic.twitter.com/kQkSoALLVy
🛑 وزارة الإعلام توقف حفل الفنان العراقي #حسام_الرسام في الكويت بعد فوضى التنظيم
. pic.twitter.com/QwM7vyGWb4
— 👑 شـيـخـة عـربـهـا 👑 (@al_dl3_al_f6ri) October 21, 2022
🛑 وزارة الإعلام توقف حفل الفنان العراقي #حسام_الرسام في الكويت بعد فوضى التنظيم
. pic.twitter.com/QwM7vyGWb4