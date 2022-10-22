كانييه ويست يلجأ لمحامية جوني ديب

فانتشر في الأمس خبرًا مفاده أن كانييه ويست قام بتعيينها كمحامية له ضمن الفريق القانوني الذي يتعامل معه.ويبدو أن كانييه سيكون بحاجة للاستشارات القانونية هذه الفترة خاصة بعد أن أعلنت دار Balenciaga قطع علاقاتها مع ويست بعد أن تعاونا في بداية هذا العام وأطلقا مجموعة من علامة Yeezy التابعة لكانييه.إضافة إلى ذلك، فقد اقترن اسم كانييه ويست بعلامة Adidas للملابس الرياضية من سنوات خاصة مع أحذية Yeezy. ولكن يبدو أن Adidas أيضًا تفكر في إلغاء تعاونها مع كانييه وذلك بعد أن ارتدى T-shirt كتب عليه "white lives matter".وكان كانييه ويست قد تعرض للهجوم موخراً بسبب تصريحات له وصفها البعض أنها عنصرية.وهذه ليست المشكلة الوحيدة لكانية مع دور الأزياء والعلامات التجارية،فمنذ حولى الشهرين اتهم كانييه ويست شركة Gap باستبعاده من اجتماعاتها وسرقة تصاميمه.