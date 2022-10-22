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بعد اعتزاله.. أدهم نابلسي يكشف اسرارا عن حياته: متزوج منذ 4 سنوات (فيديو)
فن وثقافة
2022-10-22 | 05:26
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
561 مشاهدة
أطل الفنان الأردني المعتزل، أدهم نابلسي، على جمهوره عبر مقطع فيديو قصير شاركه على قناته عبر يوتيوب، أجاب فيه على بعض الأسئلة التي تدور في ذهن محبيه، بعد اتخاذه قرار اعتزال الغناء في كانون الاول من العام الماضي.
وشرح أدهم نابلسي انه كان يعاني من مشاكل نفسية كثيرة، لكنه كان سعيدا أمام الجمهُور والمعجبين في حفلاته، موضحا انه في النهاية كان يعود إلى الغرفة ليكون وحيدًا اذ كان متعبًا جدًا.
وتابع: "الحمد لله، أنا اليوم في ذروة سعادتي وأنا مرتاح مع نفسي ومع عائلتي، وبصراحة وجدت العزاء في الصلاة.. معنى السعادة أن تكون مع رب العالمين".
وتطرق أدهم نابلسي إلى ردة فعل الأهل والاصدقاء حول قرار اعتزاله، فقال: "الحمد لله كان رد فعل الأغلبية إيجابياً وشجعوني ودعموني، مع العلم أن البعض كان يخاف من هذا القرار لكن شرحت لهم الأمر واقتنعوا به"، مشيرا إلى أن والدته هي من شجعته على المشاركة في برنامج المواهب X Factor، وكانت أيضًا من أكثر الأشخاص دعمًا له في قرار الاعتزال.
من جهة أخرى، كشف أدهم نابلسي أنه متزوج منذ حوالي 4 سنوات وأن زوجته اسمها "لينا"، وأكد أن العديد من الصور والأخبار التي يتم تداولها والمتعلقة بزوجته غير صحيحة، وأن مواقع التواصل الاجتماعي ليست من بين اهتماماته.
اما حول إمكانية عودته للغناء، فقد أكد أنها إشاعات وذلك مستحيل بالنسبة له، متسائلا "لماذا تلجأ بعض وسائل الإعلام للحديث عَن هذا الموضوع"، طالبا من معجبيه عدم الاستماع الى اغنياته او نشرها او تداولها فيما بينهم.
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