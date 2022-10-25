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وفاة الممثل الأميركي ليسلي جوردان بحادث سير
فن وثقافة
2022-10-25 | 03:24
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,479 مشاهدة
السومرية نيوز - فن
لقي الممثل الفكاهي الأميركي ليسلي جوردان، الحاصل على جائزة إيمي عن دوره في مسلسل "ويل اند جريس"، حتفه عن 67 عاما في حادث تصادم سيارة عندما كان ذاهبا إلى عمله في هوليوود.
وقال وكيل أعماله دون لوكلير إن "جوردان تعرض فيما يبدو "لمشكلة طبية" غير محددة بينما كان يقود سيارته التي اصطدمت بجانب مبنى وهو في طريقه إلى موقع تصوير تابع لشركة وارنر براذرز حيث يشارك في مسلسل تلفزيوني بعنوان "كول مي كات" (نادني كات). وتوفي في موقع الحادث.
ويشارك الممثل الضئيل الحجم الذي يبلغ طوله مترا ونصف المتر فقط في المسلسل بدور خباز أعزب في مقهى بلويفيل في ولاية كنتاكي تملكه الشخصية الرئيسية كات التي تلعب دورها مايم بيالك.
يشتهر جوردان، الذي ولد في ولاية تنيسي، للجمهور الأميركي بدوره في المسلسل الفكاهي "ويل اند جريس" الذي عرض على شاشة (إن.بي.سي) ولعب فيه دور بيفرلي ليسلي. وقد حصل على جائزة إيمي عن أفضل ضيف شرف في مسلسل فكاهي عام 2006.
واكتسب جوردان شهرة واسعة بين جمهور ينتمي لسن أصغر من خلال سلسلة من المقاطع المصورة الساخرة التي نشرها على تطبيق إنستجرام عن الحياة اليومية خلال الحظر الذي فُرض لمكافحة فيروس كورونا وانتشرت انتشارا واسعا خلال الجائحة.
وجوردان المعروف بقامته القصيرة ولكنته الجنوبية ظهر كضيف شرف في "مورفي براون" و "لويز اند كلارك: ذا نيو أدفنتشرز أوف سوبرمان" (لويز وكلارك: مغامرات الرجل الخارق الجديدة)، و "ستار تريك: فويجر" (ستار تريك: المسافر) و "أمريكان هورور ستوري" (قصة رعب أميركية).
وقال وكيل أعماله في بيان "العالم بالتأكيد يقبع في مكان مظلم أكثر اليوم بدون الحب الذي يمنحه جوردان".
وأضاف "لم يكن جوردان موهبة كبيرة تستمتع بالعمل معها فحسب، وإنما كان ملاذا عاطفيا للأمة في واحد من أصعب الأوقات".
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