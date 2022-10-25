شيرين في ذروة أزمتها تلغي متابعة الجميع.. عدا حسام حبيب (صورة)

وتعرضت شيرين، منذ الأسبوع الماضي، لأزمة كبيرة دخلت على إثرها أحد مستشفيات الصحة النفسية في العاصمة المصرية القاهرة.وتأتي خطوة إلغاء حساب شيرين كافة الحسابات التي تتابعها والإبقاء على حسام حبيب، عقب تصريحات أدلى بها حبيب، مؤخرا، مع الإعلامي عمرو أديب، الذي أكد في بعضها دعمه لها ونفى تصريحات نُسبت له بأنه لا يريد معرفتها مرة ثانية.ولم بتم حتى الآن، التحقق من حقيقة ما إذا كانت شيرين ألغت، فعلا، متابعة الحسابات أم أن أحداً غيرها يدير الحساب وقام بذلك.ويتجاوز عدد متابعي الفنانة المصرية نحو 16 مليون متابع.وفي نفس السياق، أعلنت نيابة شرق القاهرة، الإثنين، حفظ التحقيقات في البلاغات المقدمة من شيرين عبد الوهاب ضد طليقها حسام حبيب، بعد اتهامها له بسرقة سيارتها والعنف الأسري.