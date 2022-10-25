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جيرارد بيكيه يزور منزل شاكيرا.. لهذا السبب
فن وثقافة
2022-10-25 | 05:49
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
747 مشاهدة
لم تطأ قدما لاعب نادي برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، منزل حبيبته السابقة، ووالدة أطفاله المغنية الكولومبية شاكيرا منذ إعلان انفصالهما قبل أشهر، إلا أن اللاعب الشهير ظهر أمام ذلك المنزل مجدداً.
وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة "Marca" الإسبانية، فإن نجم الساحرة المستديرة زار المنزل الزوجي، الذي كان يجمعه بشاكيرا بعد فترة وجيزة من إصدار أغنيتها الأخيرة "Monotonía"، التي تحدثت فيها بشكلٍ علني عن انتهاء علاقتها مع بيكيه، مع عبارات عدة مباشرة للاعب الإسباني.
وزار بيكيه المنزل الذي جمعه بشاكيرا أثناء وجود هذه الأخيرة فيه مع طفليهما، وعندما وصل اللاعب بسيارته (البورش)، حاول مراوغة الصحافيين الذين كانوا يقفون عند مدخل المنزل، وتفاديهم بكل الوسائل، ونجح في ذلك.
ويتضح أن لاعب كرة القدم الشهير ذهب لاصطحاب طفليه في نزهةٍ، حيث بقي جيرارد داخل المنزل لمدة 10 دقائق فقط، وبعدها غادر برفقتهما، من دون أن يقول أي كلمة للصحافيين، إذ لم يرغب بيكيه في الإدلاء بأي تصريح حول انفصاله أو سبب وجوده أو أي شيءٍ له علاقة بقضية حضانة طفليه التي ماتزال عالقة حتى الآن.
على صعيدٍ آخر، أوضحت الصحيفة، في وقتٍ سابقٍ، أن اللاعب الإسباني يخطط لأمرٍ ما مع حبيبته الجديدة كلارا شيا، من شأنه أن يسبب الكثير من الإزعاج لشاكيرا، خصوصاً أن الأمر يتعلق بقضية اختلف عليها بيكيه وشاكيرا لسنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن جيرارد بيكيه يرغب بإنجاب طفلٍ آخر، حيث كان يريد أن يصبح أباً للمرة الثالثة، إلا أن شاكيرا عارضت ذلك الأمر ورفضته، وهو اليوم في طريقه لتحقيق هذا الحلم مع كلارا شيا..
وكانت كلارا شيا السبب في انفصال بيكيه عن شاكيرا، بعد علاقةٍ استمرت لسنواتٍ طويلة، وأثمرت طفلين، حيث أكد بيكيه علاقته بالفتاة العشرينية، من خلال ظهورهما معاً في حفلٍ موسيقي.
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