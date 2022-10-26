ليلى علوي تتعهد برعاية بنات شيرين عبد الوهاب (صورة)

تعهدت الفنانة ليلى علوي برعاية مريم وهنا ابنتي النجمة شيرين عبد الوهاب لحين تعافيها من أزمتها الصحية الراهنة.

وقالت علوي في رسالة علنية وجهتها لشيرين إن الحب وحده هو القادر على إعادتها لجمهورها وفنها أفضل من الأول.

ليلى علوي نشرت عبر حسابها بموقع إنستغرام صورة للمطربة شيرين عبد الوهاب، ووجهت لها في التعليق رسالة دعم ومحبة قالت فيها: "شيرين عبد الوهاب.. قامة فنية واسم مهم جداً في مجال الطرب..من أول معرفتي بيكي وأنا بحبك ومتأكدة من حب كل اللي بتقابليهم ليكي لقلبك الطيب وللخير اللي بتقدميه وموهبتك الفذة".