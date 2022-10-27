دنيا بطمة غاضبة بعد أخلاء سبيل طليقها وعشيقته (صور)

وعبرت الفنانة المغربية عن عدم رضاها على هذا القرار، وكتبت على حسابها الرسمي بموقع "إنستغرام" على خاصية "ستوري"، وقالت "فبلادي ظلموني".وتابعت دنيا حديثها قائلة: "واحد مع واحدة في الدار صوت وصورة وفي الأخير كفالة متابعة في حالة سراح وخروجهم".وأضافت: "خيانة زوجية تخيلوا لو كانت القصة معكوسة، تخيلوا فقط لو امرأة متزوجة وفي مكان عام ماشي تا بالدار والشراب والدخاخن شنو كان غيوقع في نظركم، بلغ السيل الزبى.. وشكراً".واستكملت دنيا "صبر جميل والقادم أجمل"، وكشفت عن تفاصيل جديدة، وقالت: "اللي مفاهمش الموضوع الأخ وعشيقته متابعين بتهمة التحريض على الدعارة والسرقة، را ماشي براءة والآن عندهم أول جلسة".وأردفت: "الفرق لي كنتكلم عليه أنه كون كانت امرأة كانت غادي تابع في حالة اعتقال وهاد جوج متابعين بتهم ولكن في حالة سراح هادا ما كان".من جانبه، استشهد المنتج البحريني محمد الترك عقب خروجه بكفالة عبر خاصية "ستوري" بموقع إنستغرام، بالآية القرآنية: "إن ينصركم الله فلا غالب لكم".يذكر أن المطربة المغربية دنيا بطمة كانت قد تقدمت ببلاغ ضد طليقها محمد الترك تتهمه فيه بالخيانة الزوجية، بعدما شاهدته متلبسا بالخيانة مع فتيات بمنزل بمقاطعة جليز، وداهمت الأجهزة الأمنية الشقة دون العثور على أي دليل يثبت خيانته.