نقيب الموسيقيين في مصر يكشف آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين

وقال كامل في مداخلة هاتفية، إن شيرين في حالة استشفاء حالياً، ومدير أعمالها ميمي فؤاد هو من يطمئنه دائماً عليها.وأضاف أن ميمي تحدث مع شيرين في مكالمة استغرقت دقيقة واحدة سألت فيها كلها عن كامل، وطلبت من مدير أعمالها أن يرسل له باقة ورد كتهنئة.كذلك أردف: "وصل ليا أغلى بوكيه ورد خلال الفترة الأخيرة، أنا بشكرها، وبقول لها يا رب تقومي بألف سلامة ونقابلك كلنا بالورود".وتوجه بالشكر للفنانين الذين دعموا شيرين، بينهم غادة عبد الرازق وأنغام لأنها محتوية أسرتها بشكل كبير.يذكر أن أسرة شيرين كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل مؤخراً، معلنة إدخالها إلى المستشفى من أجل العلاج من الإدمان وتعاطي المخدرات.فيما استغاث شقيقها ووالدتها بالجميع لإنقاذها من طليقها حسام حبيب والمنتجة سارة الطباخ، مؤكدين أنهما يحرضانها على تعاطي المخدرات.وكانت صاحبة "آه يا ليل" تعرضت لأزمات متتالية منذ طلاقها قبل أشهر، بعد زواج استمر من أبريل 2018 وحتى ديسمبر 2021.