حقيقة انفصال كريستيانو رونالدو وجورجينا (صورة)

ونشرت عدد من الصحف العالمية تقارير كشفت فيها عن قيام كريستيانو رونالدو لطرد جورجينا رودريغيز خارج المنزل، وكذلك طرد صديقة ومدربها الشخصي بسبب تسريب صور لهما معاً.وعلى الرغم من تلك الشائعات المتداولة، إلا أن ورجينا رودريغيز قررت الرد على تلك الأنباء بطريقة غير مباشرة لنفي انفصالها عن النجم البرتغالي.وشاركت ورجينا رودريغيز، صورة عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بتطبيق إنستغرام لنجلها وهو يقلد والده كريستيانو رونالدو، بطل مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد تسجيله هدفاً في مباراته الأخيرة.وتأتي هذه الشائعات بعد أن كشفت الصحف قبل أيام قليلة عن قيام كريستيانو رونالدو بشراء قصر في البرتغال قبل أيام حيث قد يختم مسيرته الكروية في وطنه تحقيقاً لأمنية والدتهووفقاً لصحيفة ماركا الإسبانية فإن كريستيانو رونالدو وجورجينا اشتريا قصراً تبلغ قيمته 11 مليون دولار، ومن المقرر أن يصل سعره بعد التجديدات إلى 21 مليون دولار.يذكر أن بعض الصحف كشفت من فترة عن سبب عدم زواج كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز حتى الآن، رغم إنجابهما 5 أطفال، مشيرة إلى أن السبب الحقيقي يكمن في رفض والدة النجم البرتغالي دولوريس أفيرو زواجه من صديقته عارضة الأزياء الأرجنتينية.ويعود سبب رفض والدة كريستيانو زواجه من جورجينا اعتقادها أنها طامعة في أمواله فقط ولا تحبه حباً صادقاً، وليس المعارض فقط والدة رونالدو بل أخوته ضمن المعارضين وذلك يزيد من قوة رفض رونالدو الزيجة من جورجينا ، وذلك أيضا بالرغم من إنجابهم أكثر من خمسة أولاد.