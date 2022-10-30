بسبب صورة.. اتهامات لياسمين صبري بتغيير ملامحها بالفوتوشوب

وعقد نشطاء التواصل الاجتماعي مقارنة بين صورتين ظهر واضحاً الفرق في إحداهما بعد إجراء التعديل عليها بالبرامج الخاصة بالصور، في حين كانت الصورة الأخرى بدون تعديل، ليظهر في الصورتين تغيير كبير في الملامح.على جانب آخر ياسمين غابت عن دراما رمضان منذ عام 2020، حيث كان آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية".