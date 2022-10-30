عايدة رياض تكذب خبر وفاة عادل إمام وتكشف تفاصيل حالته الصحية (صورة)

وقالت رياض، "خبر وفاة الفنان عادل امام اشاعة كاذبة وهو بخير وبصحة جيدة، ربنا يديك طوله العمر يا زعيم".

وفي نفس الوقت نفا الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، قائلا: "عادل إمام يتمتع بصحة جيدة، ولا يعاني من أي أمراض خطيرة"، وأبدى دهشته من عودة شائعات الوفاة، رغم أن المخرج رامي إمام تحدث باستفاضة مؤخراً عن الوضع الصحي لوالده ورغبة الأخير في البقاء أطول وقت ممكن برفقة أحفاده".وكانت الفنانة عايدة رياض قد جمعت العديد من الأعمال مع الفنان عادل إمام بينها فيلم "اللعب مع الكبار" وهو فيلم مصري عرض عام 1991.