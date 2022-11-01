مهاجر عراقي يفوز بلقب فنان العام بمهرجان الفنون التشكيلية في النمسا

وقال الراوي في منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، "مفخرة عراقية أخرى. فاز، الفنان التشكيلي سامي هاشم علي مندي بلقب فنان العام بين المئات من الفنانين الشباب في مهرجان الفنون التشكيلية Paralel-Vienna كأول فنان تشيكيلي عراقي مهاجر الى النمسا مولود في فيينا بهذا التكريم".وأضاف أن هؤلاء الشباب يستحقون ذكرهم للمهاجرين الجدد لتحفيزهم على المثابرة والاندماج".وذكر الراوي أن "سامي اسمه الفني سامي ناكازاكي تيمناً بالمدينة اليابانية التي كانت ضحية اخر قنبلة ذرية"، مردفا بالقول: يعني كورد العراق مبدعين هذه الايام على الصعيد الثقافي في فيينا حفظهم الله. نفخر بكم وكنتم ذخرا للجميع".