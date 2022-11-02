مدير أعمال شيرين عبد الوهاب يوضح تطورات حالتها الصحية

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، أنباءً عن وفاة الفنانة، ما دعا ياسر قنطوش المحامي الخاص بها إلى إصدار بيان ينفي خلاله هذه الشائعة.وقال مدير أعمالها في تصريحات صحافية، إن "الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب جيدة للغاية، وتشهد تحسنًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، والأمور مستقرة، وشيرين تتحسن يومًا عن يوم، وهي كويسة جدًا، وأقلعت عن المهدئات التي كانت تأخذها".وحول الأنباء التي تم تداولها على مواقع محلية عن توقيعها على قرار لعلاجها برغبتها بمستشفى عادل صادق للصحة النفسية، بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي، قال:"أنا عارف إنها في المستشفى، بس معنديش معلومة التوقيع دي".من جانبه نفى الدكتور حسام لطفي المحامي السابق لشيرين عبد الوهاب والأمين على وصيتها، التصريحات التي تم تداولها على المواقع المحلية حول توقيعها على قرار لعلاجها برغبتها بعد انتهاء فترة الحجز الإلزامي، مشيرًا إلى أن ذلك عار من الصحة.وقال لطفي إن "الفنانة مازالت تتلقى العلاج، وهي في معة أسرتها ولا مجال للقلق"، موضحًا أن "ما تتعالج منه شيرين يتعلق بأدوية كانت تأخذها خلال حملها في ابنتها الثانية لمواجهة اكتئاب الحمل، ولم تتخلص من الاعتياد عليها".وطالب وسائل الإعلام بـ"تقصي الحقائق"، وقال: "لا تتبعوا الشائعات، الفنانة شيرين بخير".