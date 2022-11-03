بيع مقتنيات الفنان عمر الشريف في فرنسا.. ونجله يرد: مسروقات

ورد طارق، نجل الراحل عمر الشريف والفنانة الراحلة فاتن حمامة، في تعليق على منشور المنتج حسام العون، وكتب قائلا: أي معلومات إضافية ستكون موضع تقدير.. لقد أبلغت الشرطة عن هذا هنا وفي فرنسا بالإضافة إلى يوم بي إس، هذه الأشياء إذا كانت حقيقية فهي مسروقة.القصة بدأت، عندما نشر المنتج حسام العون صورا لمقتنيات الراحل عمر الشريف، والتي تكونت من بالطو وكروت بنكية بجانب بطاقة عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات، وعلق عليها عبر حسابه على موقع فيسبوك قائلا: أغرب حاجة كنت أتخيل إنها ممكن تتعرض للبيع: بالطو عمر الشريف وكروته البنكية وكارت عضويته في الاتحاد الفرنسي لسباقات الخيل.وعرض موقع drouot، بيع جائزة مهرجان البندقية وهي جائزة الأسد الذهبي الذي حصل عليها عمر الشريف عام 2003 في المهرجان بمدينة فينيسا الإيطالية، والتي منحت له تقديرًا لأعماله العالمية وأدواره العديدة في السينما، وتتواجد هذه الجائزة في صندوقها الأصلي مذهب من البرونز والرخام حسبما وصفها الموقع وتتراوح سعر البيع ما بين 1600 إلى 1800 يورو.وعرض الموقع ساعة جيب حصل عليها الراحل عمر الشريف في مهرجان فيينا السينمائي، وعرضت في صندوقها الخشبي مع سلسلتها المعقلة وطرح الموقع سعرها بحد أدني 600 يورو.كما عرض الموقع أيضا معطفا واقيا من المطر ارتداه الراحل عمر الشريف في فيلم Top Secret للمخرج بليك إدواردز عام 1984، ويرجع هذا المعطف إلي بيت الأزياء البريطاني الشهير Burberrys وتقدر هذه المجموعة بـ 300 يورو حد أدني للبيع.