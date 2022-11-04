خروج شيرين عبد الوهاب من المستشفى

وقالت النقابة في بيان رسمي إن النقيب مصطفى كامل تواصل مع الفنانة شيرين في مكالمة هاتفية دامت لأكثر من نصف ساعة، تأكد خلالها من أنها بكامل صحتها ولياقتها، وذلك عقب مغادرتها المستشفى مباشرةً.وأوضح البيان: "إلى كل الجمهور المصري والعربي وإلى كل من ساند ودعم ودعا إلى الله أن يتم شفاء الفنانة الكبيرة والصوت المصري المُشرّف شيرين عبدالوهاب، اطمئنوا شيرين عبد الوهاب بمنزلها وتحدثنا سوياً لأكثر من نصف ساعة".وأشار إلى أن "الفنانة بكامل صحتها ولياقتها وابتسامتها الجميلة، وقريباً بإذن الله تُمتعنا وتُشجينا جميعاً كجمهور مصري وعربي".يأتي ذلك بعد إعلان المحامي المصري ياسر قنطوش، محامي الفنانة شيرين، خروجها من المستشفى بعد فترة علاج استغرقت أكثر من 20 يوماً.