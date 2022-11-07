بعد تشويه صورها.. رد قوي من هيفاء وهبي: مش ناقص غير تطلعولي أنياب (صورة)

وعبرت الفنانة هيفاء عن غضبها بسبب تداول صور مزيفة لها في الفترة الأخيرة، والتي أظهرتها بملامح مختلفة ومتغيرة، وتسببت في تعرضها لبعض التعليقات السلبية والتنمر، وخرجت هيفاء وهبي عن صمتها ووجهت رسائل شديدة اللهجة إلى مشوهي صورها وقالت: "شو بتقدروا تعلموا اعملوا اكتر.. واللي انتوا عاملينوا فيي وفي ملامحي، هو شبه نفسياتكم، هيدا لون الحقد اللي فيكم مش ناقص غير تطلعولي أنياب".واعتبرت وهبي هذه الصور ضمن "حملة تشويه فاشلة" شارك بها نساء ورجال أيضاً، وقالت: "ان كانت بتعبر عن شي فهي تعبير عن انكم ما شفتوا بحياتكم نقطة احترام، من اول صور ولعب بخلقتي والباقي انتوا عارفينه.. وبالاخر بيجيك واحد بيقلك مين دي؟ هي دي حقيقتها"، واختتمت هيفاء وهبي رسالتها الحادة بأن هؤلاء يعملون بسبب الحديث عنها وأنها حديثها لم ينته بعد، وفاجأت هيفاء الجمهور باستخدام ردود حادة وقاسية في ردها على المتنمرين على صورها المزيفة.والتزمت هيفاء وهبي الصمت في بداية الجدل حول صورها المتداولة، واكتفت بنشر رسائل الدعم والتضامن من زملائها الفنانين، وتجاهلت الأمر لأيام قبل أن ترد في عدة مداخلات تلفزيونية على التنمر والسخرية منها، وقالت في إحداها أن بعض التعليقات كانت تحمل عبارات عنصرية مثل الحديث عن لونها، وذكرت أن سبب التركيز على صورها يرجع للغيرة منها بسبب نجاحاتها الأخيرة.وتحدثت أيضاً عن الضجة التي أثيرت حولها، خلال مداخلة لها مع برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، وقالت إنها لا تشغل بالها بهذه الأمور ولا تقف عندها، وتعتبر الرد الحقيقي عليها هو ظهورها على المسرح مباشرة أمام الجمهور، وتعتبرها حملات موجهة تستهدفها كلما حققت نجاح كبير، وأن البعض يحسدها لمشاركتها في حفل كبير في بلد راق جداً وحدث فني كبير، وأضافت أنه من الواضح أنها مستهدفة من البعض والتي تزيد بسبب نجاحاتها المهنية الأخيرة، والتي تجعل البعض يحاول تشويه صورتها، وقالت مازحة "ألعبوها أذكى من كدة المرة الجاية".