بعد أشهر من الانفصال.. هل عادت ياسمين صبري لأحمد أبو هشيمة؟ (صورة)

تأتي الصورة هذه بعد شهرين من مشاركة ياسمين صبري صور لها من اطلالة على البحر والتي تزامنت مع مشاركة أحمد أبو هشيمة صور من نفس المكان.يذكر أن زواج ياسمين وأبو هشيمة استمر لمدة عامين قبل إعلانهما عن انفصالهما في مايو الماضي.وجاء تخطي ياسمين صبري لموضوع الطلاق جاء بسرعة وهدوء، فبعد أيام فقط على إعلان خبر طلاقها رأينا الابتسامة الهادئة التي اعتدنا أن نراها على وجهها بصورة تحضيراتها لفيلم "الشادر" والذي عادت واعتذرت عنه.