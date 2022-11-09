ممثل سوري يشكو الإهمال ويبكي بعد إصابته بالشلل (فيديو)

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من المواقع الاخبارية خبر محزن مفاده اصابة الممثل السوري يحيى بيازي بالشلل، لا سيما بعد الأنباء التي تواردت عن اعتذاره عن عدم المشاركة في مسلسل باب الحارة بجزئه الجديد.



وبحسب المصادر، تعرض الممثل السوري ونجم باب الحارة يحيى بيازي لجلطة دماغية أصيب على إثرها بالشلل النصفي وبات يعاني من صعوبة كاملة في النطق.



وظهر يحيى في مقطع فيديو، خلال اجرائه مقابلة، حيث بدت حالته محزنة، و ابكى المتابعين حين اشار الى ان احدا لم يسأل عنه.

ووجّه الفنان بيازي عبر الفيديو عتبًا كبيرًا لزملائه الفنانين لعدم سؤالهم واطمئنانهم عليه، إذ قال في الفيديو "كل العالم بتعرف... ما حدا اتصل أي تلفون".



