ممثل سوري يشكو الإهمال ويبكي بعد إصابته بالشلل (فيديو)

الفنان يحيى بيازي تعرض لمرض التصلب اللويحي
والي يأثر على صحة جسم الإنسان كامل ويدمرها
وللأسف محد سأل عنه ووقف معه بذا الموقف
دعواتكم له بالشفاء العاجل يخوان
و وائل شرف والله اهنيه على مواقفه الدائمة
ومبادئه الي ما تخلى عنه حتى ف التيك توك
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الله يشفيه ويعافيه ويرفع عنه البلاء💚🙏🏻 pic.twitter.com/fvL3T6tUjx
— فارس بحد ذاته (@fgh35_) November 8, 2022
الفنان يحيى بيازي تعرض لمرض التصلب اللويحي
والي يأثر على صحة جسم الإنسان كامل ويدمرها
وللأسف محد سأل عنه ووقف معه بذا الموقف
دعواتكم له بالشفاء العاجل يخوان