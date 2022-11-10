بطريقة ساخرة.. حسام حبيب يرد على تصريحات شقيق شيرين عبد الوهاب (صور)

وكان شقيق شيرين عبد الوهاب قد كشف، عن "استغناء شقيقته عن السائق والخادمة اللذين يعملان معها إرضاء لحسام حبيب الذي تقيم معه رغم طلاقهما".وكتب حسام حبيب منشوراً عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي على "إنستغرام" ساخرا من شقيق شيرين: "زعلان على شلتك يا بطيخة"، ما يؤكد تصريحات شقيق شيرين حول استغنائها عن السائق والخادمة اللذين يعملان معها.وكان محمد عبد الوهاب قد كشف في منشور له عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "حسبي الله ونعم الوكيل، تمشي سواق بيشتغل معاكي بقاله 22 سنة صاينك وصاين ولادك، وشغالة بنت صغيرة ملهاش ذنب، وميمي فؤاد الراجل المحترم، اللي من شهر كنتي منزلة صورة ليه كاتبة عليها أجدع راجل في مصر؟".وتابع شقيق شيرين عبد الوهاب مؤكدا أنها "تقيم مع حسام حبيب" منذ خروجها من المستشفى: "يا ترى بقي بعد كل ده لوسي ابن طنط فكيهة اللي انتي معاه من ساعة ما خرجتي في فيلا قرايبه في لاند مارك، مبسوط؟".وكانت شيرين عبد الوهاب قد نفت الأخبار المتداولة على لسان مدير أعمالها السابق، ميمي فؤاد، مؤكدة أنها "مجرد شائعات مغرضة ولا أساس لها من الصحة".وقالت في بيان، إنه "رغبة منها في إظهار الحقيقة كاملة للرأي العام، وتفنيدا لما ورد من شائعات وأخبار على لسان مدير أعمالها السابق، ميمي فؤاد، الذي تم إنهاء عمله من جانب الفنانة، لعدم قيامه بالدور المطلوب منه طوال الفترة السابقة، فإن كل الأخبار المتداولة مجرد شائعات مغرضة، ولا أساس لها من الصحة".