شيرين عبد الوهاب تعود إلى حسام حبيب (فيديو)

شيرين عبدالوهاب: انا زي البومب وحلوة خالص..انا كويسة بس لسه بخضع لعلاجي النفسي.. وانا ممتنة للناس اللي تعبت فيا وانا مش هخذلهم
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/vPeMVXhj2h#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/YuQGtthlOk
— الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022
شيرين عبدالوهاب: انا زي البومب وحلوة خالص..انا كويسة بس لسه بخضع لعلاجي النفسي.. وانا ممتنة للناس اللي تعبت فيا وانا مش هخذلهم
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/vPeMVXhj2h#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/YuQGtthlOk
شيرين عبد الوهاب تحكي لاول مرة: عشت في المستشفى ايام صعبة لاني اتاخدت على خوانة (اعرف التفاصيل)
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/2mZgxroZ1H#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/EiyZtsZwsT
— الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022
شيرين عبد الوهاب تحكي لاول مرة: عشت في المستشفى ايام صعبة لاني اتاخدت على خوانة (اعرف التفاصيل)
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/2mZgxroZ1H#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/EiyZtsZwsT
خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/1sQ1iLJfa9#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/znTNraCqC1
— الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022
خاص الحكاية.. شيرين : انا كتبت كتابي على حسام حبيب امبارح بالليل.. وعمرو اديب: ايه المفاجأة الحلوة دي
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/1sQ1iLJfa9#الحكاية#MBCMASR2 pic.twitter.com/znTNraCqC1
شيرين: انا بعتذر لحسام حبيب.. واحنا كان معمولنا حاجة والحمد لله ربنا فكهالنا.. و عمرو أديب : قصدك عمل (شيرين تحكي لأول مرة )
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/3xEG1nhHLJ#الحكاية #MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/mQyknNYiHn
— الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022
شيرين: انا بعتذر لحسام حبيب.. واحنا كان معمولنا حاجة والحمد لله ربنا فكهالنا.. و عمرو أديب : قصدك عمل (شيرين تحكي لأول مرة )
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/3xEG1nhHLJ#الحكاية #MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/mQyknNYiHn
شيرين: حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/GZDfsXCHQK#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/ybVOBB49MN
— الحكاية (@Elhekayashow) November 11, 2022
شيرين: حسام حبيب حب حياتي.. وبوعد الناس انا في امان علشان في وسطكم
تقدر تشوف الحلقة كاملة على شاهد (اتفرج ببلاش)https://t.co/GZDfsXCHQK#الحكاية#MBCMASR2 @sherine pic.twitter.com/ybVOBB49MN