فنانة عراقية تنال جائزة عربية

وقالت حسين في تدوينه لها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" واطلعت عليها السومرية نيوز، :" الف مبروك لنجمتنا العراقية المبدعة دوماً سهى سالم وهي تخطف جائزة افضل ممثلة عربية في مهرجان المسرح الاردني".واكملت ،"مبارك للعراق"