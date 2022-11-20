مصطفى العبد الله سفيرا لبرنامج المودة للأمم المتحدة الإنمائي (صور)

وبحسب تقرير نشره موقع wicz وترجمته السومرية نيوز، فإن "الموسيقي العراقي الشهير مصطفى العبد الله سفيرا لبرنامج المودة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي".ووفق التقرير بدأ مصطفى العبد الله حياته المهنية في سن 15 كمنتج موسيقى أنتج أكثر من 500 أغنية كمنتج ومخرج، وأصدر العديد من أهم: رسم مخططات لأغاني البوب ، بما في ذلك أغنية "تال" و "بس هوا حبي" و "حواء". مصطفى هو أيضًا مؤسس Star Casablanca، إحدى أهم شركات الإنتاج والتوزيع في المنطقة. يمتلك الرئيس التنفيذي لـ Casablanca أكثر من 5 مليارات مشاهدة على قناته على YouTube وأكثر من 2 مليار مشاهدة على الفيديو الموسيقي الخاص به.وتبرع العبد الله بمبالغ طائلة لمساعدة أطفال العراق، وأنشأ العديد من المؤسسات التعليمية التي توفر التعليم المجاني للأطفال الصغار.يذكر أن العبد الله أصبح مؤخرًا سفير النوايا الحسنة لجمعية المودة غير الهادفة للربح مع الدفاع عن حقوق الإنسان والسلام، وتعليم الأطفال والاندماج في المجتمع.