كارول سماحة تتحدث عن طفولتها: تعرضت للتحرش 3 مرات

وقالت الفنانة اللبنانية، خلال حلولها ضيفة على برنامج "غنيلي بالجو"، إنها تعرضت للتحرش وهي في عُمر 7 سنوات، و10 سنوات، و12 سنة.نوهت كارول بأنها في المرات الـ 3 لم تخبر أحدًا بما تعرضت له، وهذا بسبب حيائها من جهة، ولعدم استيعابها للسلوك الذي تواجهه، وهو رد الفعل الذي اختلف في الواقعة الثالثة: "خلالها استوعبت الأمر وهددت الجاني وصرت أحس إني ما بخاف".وصفت الفنانة اللبنانية تجاربها الـ 3 مع التحرش بأنها كانت "قاسية"، معتبرة أن كتمان ما واجهته كان خطأ: "أنا خاطرت بأنني لم أخبر أحدًا"، حتى نصحت من يتعرضن لهذه الأمر بضرورة رواية ما واجهنه لشخص مقرب منهن.أعربت سماحة عن استيائها من ردود فعل بعض الأسر حال علمهم بتعرض الأبناء لهذا السلوك: "أولياء الأمور يكذبون أولادهم في بعض الحالات".ويذكر ان الفنانة اللبنانية قد طرحت في تشرين الأول، الكليب الخاص بأحدث أعمالها الغنائية "مغرومة بمين"، عبر قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب".