الطب الشرعي يحسم الجدل حول سبب وفاة الفنان أشرف طلفاح (صورة)

وكشفت النيابة العامة، خلال بيان صادر عنها نشرته عبر "فيسبوك"، أن التحقيقات انتهت إلى "عدم وجود جريمة"، وهذا بعدما اتخذت إجراءاتها اللازمة لبيان حقيقة الواقعة.وفندت النيابة العامة الإجراءات التي اتخذتها في هذا الشأن، موضحةً أنها عاينت مسكن المتوفى الذي عُثر فيه على جثمانه، وتبين "عدم وجود أي آثار عنف تشير لشبهة جنائية في الواقعة".بحسب البيان، سألت النيابة عددًا من شهود العيان، وهم مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب: "لم نقف من أقوالهم على أي دلائل لوجود شبهة جنائية في الوفاة".أضاف البيان: "تبينت النيابة وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته، وتم ندب الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثة، لمعرفة سبب وكيفية الوفاة وكيفية حدوث الإصابات، إلى جانب أخذ عينات بيولوجية للتأكد من احتمالات وجود شبهة جنائية".استطردت النيابة: "أودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية، وانتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية، مرجعة الوفاة إلى الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتي الراحل، وما ضاعفها من التهاب رئوي شعبي حاد، وارتفاع في ضغط الدم أدى إلى نزيف داخلي انتهى بالوفاة".تابعت: "نوه تقرير الطب الشرعي بأن إصابات المتوفى لا تشير لشبهة، ويعود حدوثها للحظة سقوطه على الأرض ونقله، وخلال إجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي، وهو ما أكد عليه الطبيب الشرعي خلال أقواله في التحقيقات".يُضاف إلى ما سبق شهادة الضابط الذي أجرى التحريات حول الواقعة، فنفى وجود أي شبهة جنائية، حتى قررت النيابة "حفظ أوراق القضية".يُذكر أن الفنان الأردني قد توفي في منتصف تشرين الثاني الجاري، بعد العثور على جثمانه داخل محل سكنه في مصر.