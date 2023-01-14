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بينهما لبنانية.. عربيتان تشاركان في مسابقة ملكة جمال الكون
فن وثقافة
2023-01-14 | 01:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
6,394 مشاهدة
السومرية نيوز – فن
تشارك العربيتان ياسمينا زيتون من لبنان، وإيفلين خليفة من البحرين في مسابقة ملكة جمال الكون الـ 71، المقرر إقامتها، السبت، في الولايات المتحدة.
وياسمينا زيتون كانت قد حصدت ملكة جمال لبنان عام 2023، أما إيفلين خليفة فهي عارضة الأزياء وعازفة البيانو.
وبدأ العد العكسي لحفل انتخاب ملكة جمال الكون "71st Miss Universe" الذي سيُقام مساء السبت، في مدينة نيو أورليانز بولاية لويزيانا الأميركية، بمشاركة 86 ملكة جمال من شتى أنحاء العالم بينهن ملكتان عربيتان.
نبذة عن إيفلين خليفة
إيفلين خليفة من مواليد عام 1998. ولدت لأب بحريني وأم روسية، ودرست تخصص علوم مالية ومصرفية، وحصلت على دورات في التايكواندو والرقص، وكانت الوجه الدعائي لمستحضرات المكياج "ديور".
وتوجت بلقب ملكة جمال البحرين في شهر سبتمبر من عام 2022.
وفاجأت ملكة جمال البحرين جمهور المسابقة بمشاركتها في جولة استعراض ملابس السباحة بالحفل التمهيدي، من خلال ارتدائها "البوركيني"، وحملت فيها عبارة باللغة الإنجليزية جاء فيها: "يجب أن تكون النساء العربيات حاضرات.. والمسلمة تستطيع أيضا أن تصبح ملكة جمال الكون".
وغادرت ياسمينا زيتون لبنان لتمثله في المسابقة، وفق ما صرح به والدها إسماعيل زيتون في اتصال مع موقع "سكاي نيوز عربية".
قالت الإعلامية اللبنانية رنيم بوخزام الموجودة في الولايات المتحدة لمتابعة الحدث، إنه ليست المرة الأولى التي يشارك فيها لبنان في مسابقة انتخاب ملكة جمال الكون، وأوضحت:
-أقيم الاحتفال الاول للمسابقة، الأربعاء، في نيو أورلينز، وتضمن جولات بأزياء مختلفة، تمهيدا للحفل المنتظر السبت 14يناير.
-شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2022 ياسمينا زيتون في الجولة الأولى من مسابقة ملكة جمال الكون.
-تألقت زيتون على المسرح، مرتدية فستانا باللون الأحمر الغامق مع بريق باللون الفضي وكشفت عن اسمها وجنسيتها للعالم أجمع.
-وفي فقرة الزي التقليد، حرصت ياسمينا على ارتداء شعار الأرزة اللبنانية باللونين الذهبي والأخضر، مما لفت اهتمام المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.
-حفل انتخاب ملكة جمال الكون الـ71 سيُتوج الفائزة في عام 2022 بعد أن تم تأجيل الحدث العام الماضي.
ومن المتوقع أن تقام مسابقة أخرى لاختيار ملكة جمال الكون لعام 2023 في وقت لاحق من العام الجاري.
ومن المتوقع أن يتم اختيار 16 متبارية من أصل 86 مشاركة، ومن ثم يتم اختيار 5 شابات منهن ومن ثم 3 لتنتهي المسابقة باختيار ملكة جمال الكون لعام 2022.
وأطلقت في لبنان حملة لدعم ياسمينا شارك فيها العديد من نجوم لبنان من بينهم وليد توفيق.
وكتبت على"تويتر": "صوتوا للبنان اليوم.. صوتوا لملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون للفوز بلقب ملكة جمال الكون".
وطلبت إليسا من متابعيها التصويت لياسمينا زيتون، وشاركت رابط التصويت في تغريدة.
من هي ياسمينا زيتون؟
ياسمينا زيتون من مواليد عام 2002، تبلغ من العمر 20 عامًا، وهي من قرية كفرشوبا في جنوب لبنان. وترتاد جامعة السيدة اللويزة وتدرس تخصص الصحافة والإعلام.
وتوجت الصحفية بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، بعد توقف المسابقة لمدة أربع سنوات، كانت تتوج فيها كاتيا رعيدي بشكل تلقائي كونها صاحبة التتويج الأخير بالمسابقة عام 2018.
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