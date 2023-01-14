"مليار مشاهدة".. رقصة دمية "فليم الرعب" تغزو مواقع التواصل الاجتماعي

وجذبت حركات الدمية القاتلة انتباه مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي بشكل واسع انعكس على نجاح الفيلم في شباك التذاكر.وبحسب موقع Box Office Mojo المتتبع لإيرادات شباك التذاكر فقد حقق الفيلم بالفعل أكثر من 50 مليون دولار في جميع أنحاء العالم.وبين الموقع أن تكاليف انتاج الفيلم بلغت حوالي 12 مليون دولار فقط.