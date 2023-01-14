بــ 70 مليون مشاهدة.. شاكيرا ترد على بيكيه بأغنية جديدة

وانفصلت شاكيرا وبيكيه، الذي لعب كرة القدم في أندية برشلونة ومانشستر يونايتد والمنتخب الإسباني، في يونيو/حزيران 2022، بعدما قضيا نحو 10 سنوات معاً ولديهما ولدان.وجاءت الأغنية في تعاون فني بين شاكيرا ومنسق الأغاني "بيزاراب"، وقالت فيها إنها "تساوي امرأتين تبلغان من العمر 22 عاماً"، مشيرة إلى أنه "استبدل فيراري بسيارة رينو، واستبدل ساعة روليكس بساعة كاسيو".وقالت في الأغنية إنها في مستوى "أعلى من مستواه (بيكيه)، ولهذا السبب هو مع شخص مثله تماماً"، ودعته إلى أن يقضي وقتاً في تدريب "عقله" مثلما يقضي وقتاً في التدرب بالنادي الرياضي.وارتبط بيكيه بالمغنية الكولومبية اللبنانية الأصل شاكيرا بعدما تعارفا خلال تصوير فيديو كليب أغنية "واكا واكا" خلال كأس العالم 2010 في جنوب إفريقيا، والتي أحرزها منتخب بلاده للمرة الأولى.وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلن بيكيه، مدافع برشلونة الإسباني، نهاية مفاجئة لمسيرته في عالم المستديرة، معلناً اعتزاله كرة القدم.وتابع في فيلم قصير تظهر فيه مشاهد وهو طفل يرتدي زي برشلونة: "كرة القدم أعطتني كل شيء، برشلونة أعطاني كل شيء، وأنتم يا كاتالونيون أعطيتموني كل شيء. الآن وقد تحققت أحلام ذاك الولد، أريد أن أقول لكم إنه حان الوقت لوضع حد لهذه الرحلة".وتابع: "لطالما قلت إنه لن يكون هناك فريق بعد برشلونة.. عاجلاً أم آجلاً، سأعود".وصل بيكيه إلى برشلونة في سن العاشرة قبل أن يغادر كاتالونيا في عام 2004 للالتحاق بأكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي حقق معه لقب الدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا عام 2008، قبل أن يعود في العام ذاته إلى نادي طفولته.حقق مع برشلونة ثمانية ألقاب في الدوري الإسباني، ودوري الأبطال ثلاث مرات (2009، و2011، و2015)، وكأس الملك سبع مرات، إضافة إلى ألقاب أخرى.لعب مع المنتخب الإسباني بين 2009 و2018 وحقق معه كأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012 قبل أن يعتزل دولياً بعد مونديال روسيا الأخير.