شيرين تسأل جمهورها في الكويت.. "بتحبوا حسام حبيب"؟

وانتشر مقطع فيديو لشيرين من حفل الكويت وهي توجه سؤالا للجمهور، قائلة: "بتحبوا حسام حبيب؟"، ليهتف الجمهور بعدها "لا.. ما نحب حسام"، فقابلت هذه الجواب بالضحك.وشهد الحفل حضورًا كثيفا من الجمهور الكويتي، حيث عبروا عن سعادتهم بوجودها ورحبوا بعودتها، وغنت خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها.على عكس حفلها الذي عادت له بعد أن حلقت رأسها، وقتها أطلت بملابس اعتبرها البعض لا تليق بالمكان، أطلّت بفستان على شكل كاب أضاف المزيد من الأناقة، واهتم بتصفيف شعرها طوني المندلق ومكياجها هالة عجم.وحظيت شيرين عبدالوهاب، مساء الخميس الماضي، بحفاوة كبيرة لدى صعودها على مسرح حفلها في الكويت، بعد غيابها لفترة طويلة عن جمهورها بسبب مشكلاتها الشخصية.وبدأت شيرين عبدالوهاب حفلها بأغنية "آه يا ليل"، التي سرقت صيحات الجمهور قبل أن تغني "غيرانين". وقدمت شيرين أغنيات: إيه يعني غرامك، يا بتفكر يا بتحس، خلو اللي يغير مننا، أنا مش بتاعت الكلام ده.