أصالة تكشف سر دموعها في حفلها الأخير بالسعودية

ونشرت أصالة عبر حسابها الشخصي على إنستغرام 10 صور من كواليس الحفل بقاعة المرايا بمدينة العلا، وعلقت قائلة: "كانت مشاعري فياضة اليوم بجميع تفرعاتها، من زمان ما بكيت على المسرح، اليوم بكيت وضحكت كتير، وفرحت بشكل ذكرني بطفولة كتير كانت حلوة".وتابعت: "تركت العنان لمشاعري تروح وتيجي متل مابدها، ومسكت إيد الموسيقى وطرنا اليوم بالعلا، كانت ليلة لا يمكن مهما كترت الليالي أنساها".واختتمت قائلة: "كل الشكر لوزارة الثقافة مُمثلة بسمو الأمير الطموح الراقي بدر الفرحان. العُلا وكأنها الحلم؛ زيارتها هدية للروح وسكينة مو عادية، فيها سحر صعب يوصفه الكلام، وما بتبينه صورة، لازم العُلا تنشاف لتصدق حقيقة جمالها".